



На заседании правительства рассмотрено положение дел в лесном хозяйстве



ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел онлайн-заседание правительства, на повестку дня которого было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сфере лесного хозяйства страны. В частности, были рассмотрены вопросы увеличения площадей, отведенных под лесной фонд, улучшения экологической обстановки в стране, создания новых рабочих мест, введения субсидий и льгот на освоение земель лесного фонда, развития туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи