Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, на днях вступившим в должность.

Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами, как в двустороннем формате, так и в рамках взаимодействия с международными организациями и структурами, а также другими странами региона.

По итогам разговора была достигнута договоренность о возобновлении работы Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.