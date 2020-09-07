Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана07.09.2020 19:23
ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, на днях вступившим в должность.
Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами, как в двустороннем формате, так и в рамках взаимодействия с международными организациями и структурами, а также другими странами региона.
По итогам разговора была достигнута договоренность о возобновлении работы Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.