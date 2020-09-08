



Глава государства поблагодарил зарубежных коллег



ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев от имени народа Республики выразил признательность зарубежным коллегам и главам правительств за поздравления, полученные в связи с празднованием очередной годовщины национальной независимости. Глава государства также выразил готовность к дальнейшему продолжению конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества на благо народов стран мира, продвижению совместных проектов и программ в сферах торговли, экономики, инвестиций, инноваций, транспорта, туризма, науки, медицины, образования, культуры и других приоритетных направлениях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи