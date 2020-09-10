



Погода в Узбекистане на 11 сентября



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

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