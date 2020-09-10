Делегация МИД Узбекистана отправилась в Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с двухдневным визитом в Москву (Россия).

Целью поездки является участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое организовано с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия стран региона, подготовки к предстоящему Саммиту ШОС с участием глав государств.

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