Руководитель МИД Узбекистана провел в Москве встречи с коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Пребывающий с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел 9-10 сентября ряд встреч с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с руководителями МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, Индии Субрахманьямом Джайшанкаром, Китайской Народной Республики Ван И, а также Российской Федерации Серггем Лавровым.

В ходе проведенных переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по приоритетным наравлениям, углубления взаимодействия в рамках проектов ШОС, отдельные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Данные встречи проводились на полях прошедшего 9-10 сентября в Москве очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое было посвящено ходу подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов организации, содействия мирному процессу в Афганистане, обмену мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

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