



Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Узбекистана и Грузии



ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в онлайн-формате был проведен очередной раунд межмидовских политконсультаций между Узбекистаном и Грузией. В ходе переговоров представители МИД двух стран провели обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, туризма, науки, образования и культуры, углубления взаимодействий по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи