



Глава МИД Узбекистана провел встречу с Исполнительным секретарем СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября пребывающий с визитом в Москве министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета Содружества независимых государств - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.



Встреча была посвящена обсуждению вопросов реализации Плана мероприятий председательства Узбекистана в СНГ в текущем году, итогов уже проведенных мероприятий, а также практических аспектов подготовки к предстоящему в октябре Саммиту глав государств СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи