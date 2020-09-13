



Узбекистан приветствовал запуск процесса по урегулированию ситуации в Афганистане



ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана распространило заявление, касающееся запуска инклюзивных переговоров между правительством Афганистана и Движением "Талибан". В нем говорится: "Узбекистан приветствует запуск инклюзивных переговоров между правительством Афганистана и Движением "Талибан" в столице Катара г.Дохе.



Мы выражаем надежду, что межафганский диалог приведет к устойчивому прекращению огня и, в конечном итоге, создаст необходимые условия для установления прочного и долгосрочного мира в стране.



Узбекистан придерживается принципиальной позиции о том, что "политический процесс должен осуществляться только самими афганцами и под руководством народа Афганистана".



Республика Узбекистан будет и далее поддерживать усилия и стремления сторон к достижению общенационального примирения и продолжит оказывать всяческое содействие дружественному народу Афганистана в строительстве стабильного и процветающего государства". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи