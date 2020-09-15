



Погода в Узбекистане на 16 сентября



ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи