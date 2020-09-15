Погода в Узбекистане на 16 сентября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Россией?
Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020
Архив голосований
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|22.3% (17)
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|Положительно
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|22.4% (17)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|15.8% (12)
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|Нейтрально
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|13.2% (10)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|14.5% (11)
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|Отрицательно
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|11.8% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 76
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 16 сентября15.09.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
УЗИНФОРМ