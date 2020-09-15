Освещено состояние социально-экономического развития Узбекистана за январь-август

Освещено состояние социально-экономического развития Узбекистана за январь-август15.09.2020 12:49
ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября Государственным комитетом по статистике Узбекистана была представлена статистическая информация, отражающая социально-экономическое развитие республики за январь-август текущего года.
Согласно представленным данным, Индекс физического объема промышленного производства за отчетный период составил 94,8% (за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 106,8%).
Темп роста розничного товарооборота составил 97,8% (106,7% в 2019 году), темп роста объема услуг - 100,1% (112,9% в 2019 году).
Темп роста внешнеторгового оборота составил:
- внешнеторговый оборот - 87,3% (136,9% за минувший год),
- экспорт - 95,9% (142,5%)
- импорт - 80,9% (132,9%).
Индексация цен в текущем году составила 100,5% (102,9% в прошлом году).
Темп роста объема строительных работ - 106,5% (119,1%).
По состоянию на 1 сентября, количество зарегистрированных предприятий составило:
- зарегистрированные - 475 580 единиц (399 184 в минувшем году),
- действующие - 447 439 единиц (380 947).
Экспорт туристических услуг составил 23,8% (тогда как в 2019 году он насчитывал 128,4%), импорт - 23,7% (108,8%).
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