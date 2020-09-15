



Освещено состояние социально-экономического развития Узбекистана за январь-август



ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября Государственным комитетом по статистике Узбекистана была представлена статистическая информация, отражающая социально-экономическое развитие республики за январь-август текущего года. Согласно представленным данным, Индекс физического объема промышленного производства за отчетный период составил 94,8% (за аналогичный период 2019 года этот показатель составлял 106,8%). Темп роста розничного товарооборота составил 97,8% (106,7% в 2019 году), темп роста объема услуг - 100,1% (112,9% в 2019 году). Темп роста внешнеторгового оборота составил: внешнеторговый оборот - 87,3% (136,9% за минувший год),

экспорт - 95,9% (142,5%)

импорт - 80,9% (132,9%). Индексация цен в текущем году составила 100,5% (102,9% в прошлом году). Темп роста объема строительных работ - 106,5% (119,1%). По состоянию на 1 сентября, количество зарегистрированных предприятий составило: зарегистрированные - 475 580 единиц (399 184 в минувшем году),

действующие - 447 439 единиц (380 947). Экспорт туристических услуг составил 23,8% (тогда как в 2019 году он насчитывал 128,4%), импорт - 23,7% (108,8%). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи