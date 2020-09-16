



Глава Узбекистана провел встречу с представителем РФ



ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической,торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализации новых совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи