Глава Узбекистана провел встречу с представителем РФ

Глава Узбекистана провел встречу с представителем РФ16.09.2020 11:34
ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической,торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, реализации новых совместных инвестиционных проектов.
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