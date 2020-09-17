



Погода в Узбекистане на 18 сентября



ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам республики местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 7-12°.

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