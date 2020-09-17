Погода в Узбекистане на 18 сентября

Погода в Узбекистане на 18 сентября17.09.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, по предгорным и горным районам республики местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 7-12°.
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