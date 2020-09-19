Иордания сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Иордания Салихом Ахмадом аль-Джаварнехом.

В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, а затем стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

Салих Ахмад аль-Джаварнех был аккредитован в Ташкенте в июле 2015 года, сменив в должности Мухаммада Нура Балкара.

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