



Узгидромет возглавил Шерзод Хабибуллаев



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении нового руководителя Центра гидрометеорологической службы страны. На этот пост вместо Виктора Чуба, работавшего руководителем ведомства в 1993-2017 годах, был назначен Шерзод Хабибуллаев, который до этого занимал должность заместителя председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи