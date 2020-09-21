Глава Узбекистана выразил соболезнования по случаю кончины вице-премьера по вопросам АПК

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семье заместителя премьер-министра страны по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктама Барноева, ушедшего накануне из жизни в возрасте 56 лет в результате тяжелой болезни.

Уктам Барноев стал вице-премьером в феврале текущего года. До этого он занимал пост хокима Бухарской области. Также он являляся председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

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