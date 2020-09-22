



МИД Узбекистана и Туркменистана провели очередные политконсультации



ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября в МИД Узбекистана в формате видеоконференции был проведен очередной раунд политических консультаций с ведомством иностранных дел Туркменистана. На повестку дня встречи было вынесено обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского и водного хозяйства, транспорта и связи и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи