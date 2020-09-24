Глава Узбекистана выступил с речью на 75-й сессии ГА ООН

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября состоялось выступление в формате видеоконференции Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в рамках недели высокого уровня юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В нем говорилось:

"Уважаемый Председатель господин Волкан Бозкыр!

Уважаемый Генеральный секретарь господин Антониу Гутерриш!

Уважаемые руководители делегаций!

Дамы и господа!

Семьдесят пятая сессия Генеральной Ассамблеи впервые в истории Организации Объединенных Наций проходит в совершенно новом формате – в режиме онлайн, что обусловлено пандемией коронавируса.

За последние сто лет не было планетарного бедствия такого масштаба. Оно продемонстрировало уязвимость всего человечества перед подобными глобальными угрозами. Нынешняя сложная и напряженная ситуация доказала взаимосвязанность всех государств и народов мира, особую важность регулярного диалога, доверия и тесного сотрудничества.

Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации здравоохранения и расширения ее полномочий.

Наша цель – совместное формирование справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека.

В связи с этим мы выступаем с инициативой разработать под эгидой Организации Объединенных Наций Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии. В этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами.

Уважаемые дамы и господа!

С первых дней выявления в Узбекистане COVID-19 все наши усилия и ресурсы мы направили на противодействие распространению этого опасного заболевания и, самое главное, на сохранение жизни людей.

В целях смягчения негативных последствий пандемии в стране кардинально усиливается система социальной защиты и здравоохранения, оказывается адресная помощь населению, отраслям экономики и бизнесу. Для этого созданы специальные фонды.

Пользуясь данной возможностью, выражаю глубокую благодарность всем нашим друзьям и партнерам, оказавшим нам бескорыстную помощь в дни испытаний.

Мы полностью поддерживаем все усилия международного сообщества, направленные на эффективную борьбу с пандемией, в том числе разработку и широкое применение необходимых лекарственных препаратов и вакцин.

Мы поддерживаем также предложение Генерального секретаря господина Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса.

Уважаемые участники сессии Генеральной Ассамблеи!

Три года назад с высокой трибуны Организации Объединенных Наций я заявил о твердой решимости Узбекистана осуществить кардинальные реформы.

В результате принятых широкомасштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана. Сегодня демократические преобразования в нашей стране приобрели необратимый характер.

Состоявшиеся в прошлом году выборы в Парламент продемонстрировали возросшие политическую активность населения и партий, роль институтов гражданского общества, влияние средств массовой информации.

Гендерная политика стала для нас приоритетным вопросом. Все больше усиливается роль женщин в государственном управлении. Число женщин-депутатов в новом Парламенте увеличилось в два раза.

Кардинально изменилось положение дел в области прав человека. Искоренены принудительный и детский труд. Принята Национальная стратегия по правам человека.

В соответствии с призывом Организации Объединенных Наций к сокращению числа лиц без гражданства только в этом году 50 тысячам наших соотечественников было предоставлено гражданство Узбекистана.

В стране коренным образом улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания. Важнейшей задачей для нас является дальнейшее укрепление межнационального согласия и межконфессиональной толерантности.

Последовательно реализуются масштабные реформы, направленные на обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона.

На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией. В этом направлении принят ряд важных документов, создана независимая структура – Агентство по противодействию коррупции.

Динамично продолжаются экономические реформы в нашей стране. Мы впервые открыто заявили о нашей решимости сократить бедность. Добиваемся этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной помощи.

В нашей стране, где более половины населения составляет молодежь, многое делается для того, чтобы каждый молодой человек смог занять достойное место в обществе и реализовать свой потенциал. В Узбекистане действуют молодежные парламенты, Агентство по делам молодежи.

В августе под эгидой Организации Объединенных Наций успешно проведен Самаркандский международный форум, посвященный правам молодежи.

Пользуясь этой возможностью, еще раз призываю поддержать инициативу Узбекистана о принятии Конвенции ООН о правах молодежи.

Кроме того, учитывая растущую роль парламентов в решении современных социальных проблем, предлагаем принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.

Дорогие друзья!

В настоящее время в регионе Центральной Азии происходят фундаментальные изменения. В отношениях между государствами мы смогли создать атмосферу добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения.

Нашим общим достижением стали регулярные Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, инициатива о проведении которых впервые была выдвинута на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

За последние четыре года объем взаимной торговли Узбекистана с соседними государствами вырос почти в пять раз.

В это сложное для всех время наши государства не отстранились друг от друга, а оказывали взаимную поддержку.

Сегодня перед государствами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача – обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

В связи с этим предлагаем создать под эгидой Организации Объединенных Наций Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

В настоящее время в Центральной Азии укрепляется плодотворное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Успешно осуществляется Глобальная контртеррористическая стратегия ООН.

Предлагаем провести Международную конференцию, посвященную достигнутым результатам и перспективам взаимодействия в рамках регионального Совместного плана по реализации этой Стратегии, принятого 10 лет назад.

Как известно, многовековое культурное и духовное наследие нашего региона имеет глобальное значение. Мы готовы в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2021 году провести в древнем городе Хиве Международный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".

Уважаемые участники сессии!

Мы воспринимаем Афганистан как неотъемлемую часть Центральной Азии. Состоявшаяся в марте 2018 года Ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану ознаменовала новый этап в мобилизации усилий мирового сообщества для урегулирования афганской проблемы.

Мы полностью поддерживаем начавшиеся в сентябре этого года в городе Дохе мирные переговоры между политическими силами Афганистана. Выражаем надежду, что эти переговоры будут способствовать установлению мира и стабильности на многострадальной афганской земле.

В целях активного вовлечения Афганистана в региональные экономические интеграционные процессы мы приступили к реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана.

По нашему убеждению, вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания Организации Объединенных Наций.

Только совместными усилиями и в тесном сотрудничестве можно воплотить в жизнь надежды афганского народа. Важно действовать руководствуясь принципом «от нестабильности и разрушений к миру и созиданию». В связи с этим целесообразно создать при Организации Объединенных Наций постоянно действующий комитет, который будет прислушиваться к мнению и чаяниям этого многострадального народа. Основной задачей данного комитета должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана.

Уважаемые главы государств и правительств!

Еще одной острой проблемой современности является глобальное изменение климата. Сегодня каждая страна ощущает на себе разрушительное воздействие данного процесса. К сожалению, эти негативные изменения представляют серьезную угрозу и для устойчивого развития Центральной Азии.

Хотел бы вновь обратить внимание на губительные последствия высыхания Аральского моря. Зона Приаралья стала эпицентром экологической катастрофы. В целях улучшения сложившейся ситуации мы ведем огромную работу по формированию нового ландшафта, лесных массивов и почвенного покрова на площади 2 миллиона гектаров.

По нашей инициативе создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Надеемся, что этот Фонд станет надежной платформой для практической помощи мирового сообщества населению региона, проживающему на территории со сложной экологической обстановкой.

Предлагаем принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого важнейшего документа – объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

Дамы и господа!

В заключение хотел бы особо подчеркнуть, что сохранение нестабильности в разных точках мира, рост противоречий и насилия, экологические бедствия и другие угрозы современности усугубляют глобальные проблемы нищеты и бедности.

Эти проблемы резко обострились в период пандемии. Все мировое сообщество, всех нас должен беспокоить «голос нищеты», который звучит сегодня еще сильнее.

В связи с этим предлагаем определить проблемы ликвидации нищеты и борьбы с бедностью в качестве одной из основных тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также провести Глобальный саммит, посвященный данным вопросам.

Дорогие друзья!

Для всех нас очевидно, что социально-экономическая картина мира после пандемии будет совершенно другой.

Мы должны работать в тесном партнерстве на основе новых подходов в отношении общих угроз безопасности и устойчивому развитию.

Необходимо дальнейшее усиление роли Организации Объединенных Наций как центральной координирующей международной структуры.

Узбекистан всегда готов к широкому и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами мира и практическому диалогу с Организацией Объединенных Наций и ее институтами.

Благодарю за внимание".

УЗИНФОРМ