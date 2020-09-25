



Глава МИД Узбекистана принял онлайн-участие в конференции стран-участниц СМВДА



ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшей в формате видеоконференции специальной встрече глав МИД государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Министры иностранных дел стран-участниц СМВДА обсудили вопросы дальнейшей активизации взаимодействия и усиления мер доверия в условиях распространения пандемии коронавируса, провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, был одобрен переход к Республике Казахстан председательства в Совещании на период 2020-2022 годы, а также утверждена кандидатура этой страны Кайрата Сарыбая на должность Исполнительного директора Секретариата СВМДА. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи