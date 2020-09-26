



Глава Узбекистана посетил Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил город Сарыагаш Туркестанской области Казахстана с рабочим визитом. Поездка была предпринята с целью проведения встречи с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, борьбы с коронавирусом, углубления взаимодействия в рамках СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи