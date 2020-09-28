В МИД Узбекистана выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе

В МИД Узбекистана выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе28.09.2020 11:11
ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление, касающееся нового витка конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
В нем говорится:
" В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряжённости в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
Использование военной силы в ходе противостояния может привести к многочисленным человеческим жертвам с обеих сторон.
Узбекская сторона, в качестве председательствующей в Содружестве Независимых Государств, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права.
Призываем Азербайджанскую Республику и Республику Армения к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности".
УЗИНФОРМ