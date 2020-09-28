В МИД Узбекистана выразили обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление, касающееся нового витка конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

В нем говорится:

" В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряжённости в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Использование военной силы в ходе противостояния может привести к многочисленным человеческим жертвам с обеих сторон.

Узбекская сторона, в качестве председательствующей в Содружестве Независимых Государств, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права.

Призываем Азербайджанскую Республику и Республику Армения к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности".

УЗИНФОРМ