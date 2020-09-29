Глава МИД Узбекистана посетил Таджикистан

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Таджикистане министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедших в Душанбе политических консультациях с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, водной энергетики, транспорта и связи, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур (ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОИС, МФСА).

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