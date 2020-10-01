



Погода в Узбекистане на 2 октября



ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 20-22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 3-5 октября ночью 2-7° тепла, днем 20-25°, 6 октября ночью 5-10° тепла, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. 3 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 3-5 октября ночью 3-8° тепла, 6 октября 5-10°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. 3 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. 3 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. 3 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. 3 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 3 октября 18-23°, 4-6 октября 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, 3 октября по горным районам республики местами дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. 4-6 октября без осадков. 3-4 октября местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

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