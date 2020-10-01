Глава государства поздравил педагогов

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к представителям научно-образовательной сферы страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня учителей и наставников.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые учителя и наставники!

Я рад встретиться с вами накануне всенародного праздника 1 октября – Дня учителей и наставников.

От всей души поздравляю с этим замечательным праздником вас, самоотверженных учителей и наставников, которые сейчас находятся в студиях на местах, всех соотечественников, кто смотрит сегодняшнюю встречу по телевидению.

Мы всегда считаем себя в неоплатном долгу перед вами и с большой благодарностью отмечаем, что во всех успехах и достижениях в нашей жизни есть ваш неоценимый вклад. В этот радостный день от имени всех ваших учеников, всего нашего народа мы низко кланяемся вам, выражаем вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Все мы хорошо знаем, что выдающийся поэт Фуркат воспевал науку и просвещение, называя светом очей и разума.

Действительно, самого высокого признания заслуживают наши трудолюбивые и благородные наставники, озаряющие сердца миллионов детей светом знаний и просвещения и воспитывающие их достойными людьми.

Хотел бы, чтобы мое сегодняшнее выступление вы восприняли как обращение прежде всего к вам, мои дорогие, ко всем представителям нашей интеллигенции.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, недавно выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, наряду со многими важными вопросами я вновь обратил внимание мирового сообщества на инициативу Узбекистана о принятии Международной конвенции о правах молодежи.

Говоря о правах молодежи, мы в первую очередь имеем в виду ее право на мирную и здоровую жизнь, образование. В этой связи для нас всегда приоритетной задачей будет воспитание гармонично развитого молодого поколения и обеспечение его качественного, всестороннего образования.

В нынешний сложный период, когда Узбекистан, как и все государства мира, переживает пандемию коронавируса, с серьезным испытанием столкнулась и система образования страны. Несмотря на непростые условия, благодаря принятым государством своевременным мерам и вашему самоотверженному труду работа в системе образования последовательно продолжается. В короткие сроки в стране внедрены проект "Онлайн-школа" и система дистанционного обучения.

Недавно в большинстве школ республики начался новый учебный год с соблюдением карантинных требований. По нашей доброй традиции, почти 650 тысячам первоклассников вручены подарки Президента – учебные принадлежности в общей сложности на 72 миллиарда сумов. Также детям из семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке, потерявших кормильца, и детям с инвалидностью выделены комплекты зимней одежды, школьная форма и учебные принадлежности на 426 миллиардов сумов.

В то же время из-за сложившейся ситуации в центре нашего особого внимания находится вопрос защиты здоровья учащихся и педагогов. Для обеспечения школ необходимыми медицинскими и антисептическими средствами из Антикризисного фонда выделено около 17 миллиардов сумов.

Как известно, в этом году почти 1,5 миллиона абитуриентов подали документы на поступление в вузы, что на 40 процентов больше прошлогоднего показателя. В сегодняшних сложных условиях нам удалось успешно провести тестирование на открытых стадионах при жестком соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

Мы все хорошо понимаем, какой глубокий жизненный смысл заключается в словах великого государственного деятеля Индиры Ганди: "Обучив одну девочку, вы обучите целую семью". Поэтому в нынешнем году мы выделили 940 мест на дневных отделениях вузов для обучения на основе государственного гранта девушек из малообеспеченных семей и проживающих в сельской местности.

Думаю, созданные для девушек дополнительные возможности откроют путь к знаниям и просвещению сотням семей, станут основой для формирования источников доходов молодежи. В свою очередь это станет гарантией достойного будущего для девушек, которые овладевают нужными для общества, востребованными профессиями. В дальнейшем мы расширим работу в этом направлении.

Дорогие соотечественники!

Для всех нас ясно, что наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины неразрывно связаны с системой образования и воспитанием, которое получают сегодня наши дети.

Великий греческий философ Аристотель отмечал: "Судьбу Родины решает воспитание молодежи".

Обратите внимание, это было сказано еще до нашей эры. Значит, вопрос воспитания и образования всегда, с самых древних времен, имел актуальное значение.

Как развитые государства мира достигают высокого прогресса и благосостояния? Разве не благодаря огромному вниманию к науке и образованию?

Именно поэтому в последние годы в целях всестороннего развития страны, построения нового Узбекистана коренные реформы, как и во всех других сферах, осуществляются и в системе образования.

Вы хорошо знаете о том, что в этом направлении приняты десятки указов, постановлений и программ. Новые горизонты в развитии сферы, несомненно, открывает недавно принятый Закон "Об образовании". Согласно закону внедряются формы дистанционного, инклюзивного образования, учебные заведения страны смогут совместно с зарубежными образовательными учреждениями открывать факультеты и учебные центры. Учителям предоставлены право на внедрение авторских программ и методов обучения, свободный выбор современных педагогических форм и методов образования и воспитания.

Главной своей целью мы определили формирование в Узбекистане фундамента новой эпохи Возрождения – Третьего Ренессанса путем масштабных демократических реформ, в том числе в системе образования. Когда речь идет об этом, каждый из нас, все наше общество должно прежде всего глубоко осознать суть и значение этого вопроса.

Как показывает история, наша земля, расположенная на перекрестке дорог Великого шелкового пути, испокон веков была одним из очагов высокой цивилизации и культуры. О трехтысячелетней истории нашей государственности свидетельствуют богатое научное и культурное наследие народа, древние письмена, уникальные архитектурные памятники, редкие манускрипты, различные артефакты.

Не случайно ранее я упомянул слова Аристотеля. Всем хорошо известно, что факел науки, ярко вспыхнувший в Греции в античные времена, в IX-XII веках вновь был зажжен на территории Центральной Азии. Это был период Первого Ренессанса на нашей земле, когда появилась целая плеяда корифеев науки, имена и труды которых и сегодня широко известны всему миру. Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Махмуд Замахшари и десятки других ученых своей научной деятельностью и открытиями мирового значения внесли огромный вклад в общечеловеческое развитие.

Представители эпохи, получившей название "Золотой век исламской культуры", – такие великие мыслители, как Имам Бухари, Имам Термези, Имам Матуриди, Бурханиддин Маргинони, Абул Муин Насафи, по праву являются честью и гордостью всего мусульманского мира.

Создание в XV веке Сахибкираном Амиром Темуром великой империи, которой впоследствии управляли и его достойные потомки, стало началом эпохи Второго Возрождения в нашем крае. Она дала миру выдающихся ученых – Казизода Руми, Мирзо Улугбека, Гиёсиддина Коши, Али Кушчи, великих поэтов Лутфи, Саккоки, Хафиза Хорезми, Абдурахмана Джами, Алишера Навои, Бабура. По всему миру распространилась слава об историках Шарафиддине Али Язди, Мирхонде, Хондамире, художниках Махмуде Музаххибе, Камолиддине Бехзоде, многих каллиграфах, музыкантах, музыковедах и архитекторах.

Во времена обоих Ренессансов наш народ благодаря своему огромному потенциалу достиг высочайших вершин в развитии, и это придает нам чувство гордости.

Как нашим предкам удалось достичь таких высот? Прежде всего они несли знамя просвещения в борьбе с невежеством, направили весь свой интеллектуальный и духовный потенциал на изучение и обогащение научных достижений человечества.

С сожалением следует признать, что к такому богатейшему наследию мы подчас относимся только как к историческим памятникам. Допускаем беспечность и безразличие в деле практического внедрения в жизнь этих ни с чем не сравнимых богатств. Ведь лишь немногие народы обладают таким уникальным наследием. Весь мир восхищается редкими научными рукописями, более 100 тысяч из которых хранится в фондах одного только Института востоковедения Академии наук Узбекистана. Это огромное научное и духовное наследие всегда должно оставаться с нами, придавать нам силы и вдохновение. Прежде всего необходимо, чтобы им была пронизана национальная система образования. Наши ученые и специалисты, уважаемые улемы в доступной и привлекательной форме должны донести эти бесценные знания до современной молодежи.

В этой связи Академии наук, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству культуры, Министерству инновационного развития, Духовному управлению мусульман, Международной исламской академии, Центру исламской цивилизации следует разработать меры по подготовке на фундаментальной основе, изданию, изучению и широкой популяризации трудов наших ученых и мыслителей. Ответственность за эту работу возлагается на заместителя Премьер-министра Б.Мусаева.

Хочу остановиться еще на одном важном вопросе: к сожалению, со второй половины XVI века на территории Центральной Азии начались внутренние войны, раздоры, борьба за власть. Усилились междоусобица, местничество, вместо просветительства стало укореняться невежество. В результате период расцвета и развития сменился общественно-политическим и экономическим упадком. Начал гаснуть факел научной мысли. Именно такая ситуация и стала причиной колонизации страны.

Как и многие представители интеллигенции, я с большим сожалением думаю о том, что в ХХ веке наши выдающиеся предки – джадиды-просветители могли бы осуществить в стране новый Ренессанс. Ведь эти глубоко образованные, самоотверженные личности посвятили себя идее национального возрождения, направили все свои силы и возможности на то, чтобы вывести страну из тьмы и отсталости, освободить нацию от оков невежества. И ради этой великой цели жертвовали собственной жизнью.

Их жизненным кредо были слова священного хадиса: "Нет и не может быть иного спасения, кроме знания". Они считали, что добиться национальной независимости, развития и процветания можно только путем просветительства, глубокого овладения светскими и духовными знаниями, современными науками и профессиями.

В тот период в первых рядах национального возрождения и национального движения стояли Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди, Мунавваркори Абдурашидхонов, Убайдулла Ходжаев, Абдурауф Фитрат, Исхокхон Ибрат, Абдулхамид Чулпан, Абдулла Кадыри, Ашурали Зохири, Ходжи Муин и сотни других великих личностей. Наряду с созданием школ нового типа они издавали газеты и журналы, организовывали типографии, библиотеки и театры для того, чтобы изменить мировоззрение и образ жизни людей.

К сожалению, обстановка того времени и общественный строй не позволили джадидам достичь этих благородных целей. Они были оклеветаны представителями местных радикальных и темных сил. Вначале их преследовало царское правительство, затем они были репрессированы советской властью. Идея национального возрождения так и осталась в тот период недостижимой мечтой нашего народа.

Научно-просветительское, литературно-художественное наследие джадидов и сегодня имеет для нас огромное значение.

Хочу обратить ваше внимание на один пример.

Великий просветитель Махмудходжа Бехбуди, 145-летие которого отмечается в нынешнем году, в свое время говорил о необходимости знания не двух, а четырех языков. Этот призыв Бехбуди и ныне звучит актуально.

Сегодня я подписал Указ о награждении группы соотечественников в связи с Днем учителей и наставников. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в числе этих соотечественников за самоотверженность на пути к достижению независимости Родины, свободной, благоустроенной и счастливой жизни народа, выдающийся вклад в создание национальной системы образования и воспитания орденом "Буюк хизматлари учун" награждены Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди и Мунавваркори Абдурашидхонов.

В настоящее время готовится проект постановления о дальнейшем глубоком изучении жизни и деятельности наших предков, ставших жертвами политических репрессий в период тоталитарного режима, в том числе джадидов, и увековечении их памяти.

Уважаемые друзья!

Как гласит народная мудрость, "река жизни не стоит на месте». Сегодня, опираясь на бесценное наследие нашего народа, мы можем с полным основанием сказать, что имеем все возможности для создания фундамента нового Ренессанса в Узбекистане. Все зависит от того, насколько разумно мы будем использовать этот уникальный потенциал.

С этой точки зрения хочу привести один пример.

Вы все знаете, что в Каракульском районе есть знаменитая школа, прославившаяся благодаря, если можно так сказать, учителю от бога Тухтамуроду Жумаеву. Замечательный педагог своим неустанным поиском, новой методикой обучения превратил обыкновенную сельскую школу в известное всей стране образовательное учреждение. И это при том, что, расположенная в отдаленном степном районе Бухарской области, она не отличалась особыми условиями или возможностями.

Сегодня более 95 процентов выпускников этой школы поступают в высшие учебные заведения. Ее учащиеся завоевывают наибольшее количество медалей на международных предметных олимпиадах. Родители из всех регионов страны, даже из столицы – Ташкента отдают своих детей на обучение в школу в Каракуле.

Учитывая большие достижения школы, в прошлом году мы преобразовали ее в Международную математическую школу.

Человек уникального таланта и огромной энергии, Тухтамурод Жумаев, как и наши предки-джадиды, создал школу нового типа.

Он – настоящий просветитель наших дней, современный Авлони, Бехбуди, Мунавваркори!

Для достижения столь высоких результатов в школе, конечно, должна быть особая система обучения. Но самое главное, в основе этого успеха лежат любовь и преданность учителей своей профессии, Родине, их чувство огромной ответственности. В школе, основанной Тухтамуродом Жумаевым, каждый учитель относится к ученикам как к родным детям, здесь создана настоящая творческая и состязательная атмосфера, и все это дает сегодня впечатляющие результаты.

В соответствии с Указом Президента за большие достижения в сфере образования и воспитания, образцовую профессиональную деятельность Тухтамурод Жумаев удостоен высокой государственной награды – ордена "Буюк хизматлари учун".

Пользуясь случаем, от имени нашего народа и от себя лично искренне поздравляю этого выдающегося педагога, всех учителей и наставников, удостоенных наград.

Уважаемые участники собрания, в связи с этим возникает вопрос: разве Каракульская школа не является настоящим эталоном современной школы? Так почему Министерство народного образования не популяризирует должным образом уникальный опыт этого учебного заведения? Почему директора других школ не берут с него пример? Почему министр народного образования Ш. Шерматов за последние три года не уделил этому внимание?

К сожалению, мы с безразличием относимся к данному вопросу, как говорится, "не ценим, что имеем". Почему в других областях, скажем, в Андижанской, Ферганской, Самаркандской, Хорезмской или Кашкадарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, все еще нет подобных общеобразовательных учреждений?

Сегодня нам как воздух нужны сотни таких школ, тысячи преданных своей профессии, креативно мыслящих учителей.

Что по этому поводу скажете вы, уважаемые хокимы областей и районов, являющиеся представителями Президента на местах? Ведь именно древние города и села, которыми вы в настоящее время руководите, дали миру многих великих ученых и мыслителей. К примеру, Хорезм – это колыбель Академии Маъмуна, родина Мухаммада Хорезми, Самарканд – родина Мирзо Улугбека, Андижан – Бабура, Фергана – Ахмада Фергани.

В связи с этим Министерству народного образования совместно с руководителями регионов поручается принять меры для создания таких школ в каждом районе.

Конечно, можно построить новые красивые здания школ, хорошо оснастить их. Но сможем ли мы наполнить их современными знаниями и должным воспитанием?

Кабинету Министров вместе с соответствующими министерствами и ведомствами также необходимо серьезно работать в этом направлении.

Дорогие друзья!

Мы сегодня поставили перед собой стратегическую задачу – создать фундамент Третьего Ренессанса и рассматриваем ее в качестве национальной идеи.

Системы дошкольного, школьного, высшего и среднего специального образования, научных и культурных учреждений – это четыре взаимосвязанных звена будущего Ренессанса. Воспитателей детских садов, школьных учителей, профессоров и преподавателей, научную и творческую интеллигенцию мы считаем четырьмя важнейшими опорами в формировании эпохи нового Возрождения.

Уверен, что уважаемые родители поддержат эту инициативу и, безусловно, станут пятым звеном, пятой опорой нового Ренессанса. И это послужит самой прочной основой развития нашей духовно-просветительской жизни.

Уважаемые участники собрания!

Всем вам известно, что сегодня в стране ведется беспрецедентная работа по развитию неразрывно связанных между собой систем дошкольного, школьного, высшего образования, научно-исследовательских учреждений. Однако не секрет, что до начала нынешних реформ сфера дошкольного образования оставалась без внимания. А ведь именно она имеет огромное значение в жизни общества как самое главное звено в воспитании детей. Забота и внимание, уделяемые этой сфере, закладывают основу будущего прогресса. С учетом этого мы впервые создали в нашей стране Министерство дошкольного образования.

Сегодня в крупных городах и отдаленных районах, кишлаках и аулах строятся новые современные детские сады. В короткие сроки – в течение четырех лет – количество детских садов в республике увеличилось в 3 раза, с 5200 до 14200, уровень охвата детей дошкольным образованием вырос с 28 до 54 процентов. Все это – конкретные результаты наших практических действий.

Благодаря внедрению в сферу механизма государственно-частного партнерства создано 7400 частных детских садов более чем на 223 тысячи мест. В этих целях были выделены льготные кредиты в объеме 1 триллиона 850 миллиардов сумов. В сфере создано также около 20 тысяч новых рабочих мест.

Как мы видим, первые результаты неплохие. Вместе с тем нам предстоит еще многое сделать в данном направлении.

Необходимо и дальше развивать государственно-частное партнерство, довести долю негосударственного сектора до 75 процентов, увеличить охват детей более чем до 80 процентов.

Не соответствует современным требованиям действующая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для детских садов. Актуальным остается и вопрос внедрения в систему дошкольного образования современных форм обучения, новых педагогических и информационных технологий.

Кабинету Министров в целях выполнения этих важных задач в системе дошкольного образования следует в двухмесячный срок принять соответствующее постановление.

Дорогие друзья!

Наш народ всегда с большим почтением и уважением относился к учителям и наставникам. Есть глубокий смысл в пословице "Учитель – как родной отец". Настало время утвердить эту истину не только на бумаге, но и на практике, повысить авторитет учителей и наставников.

Вы, конечно, хорошо понимаете, почему я об этом говорю.

Не стоит скрывать, что на протяжении многих лет труду учителя не уделялось достаточно внимания. В результате работники сферы превратились в самый незащищенный слой общества. Основные задачи учителей оставались в стороне, широко распространилась практика привлечения их к работе, далекой от профессиональной деятельности. Говоря откровенно, у учителей, стало очень много "начальников". Все это негативно сказалось не только на качестве образования, но и на отношении самих работников сферы к своей профессии. Известно, как много опытных учителей, не стерпев унижения, были вынуждены бросить любимое дело.

Не секрет, что еще не так давно учителя, а иногда и школьники, в течение почти четырех месяцев занимались сбором хлопка, привлекались к другим полевым работам. Учитель, который должен был 80 часов в месяц проводить уроки, терял за четыре месяца 320 часов, соответственно школьник, у которого в месяц на занятия отводилось 136 часов, терял за четыре месяца 544 учебных часа.

А сколько будет, если умножить данные цифры на одиннадцать лет? Из 8,5 тысячи часов, предназначенных для освоения учебной программы в старших классах, около 3 тысяч часов – почти 30 процентов проводились на поле при выполнении принудительного труда. Иначе говоря, школьник реально учился лишь 7 лет вместо 11.

Сегодня такие негативные явления остались в прошлом. Это было достигнуто благодаря реальному внедрению в аграрный сектор рыночных механизмов. Активизируется деятельность фермерских хозяйств, осуществляется переход на кластерную систему.

За последние четыре года ежемесячная заработная плата учителей школ была увеличена в полтора раза. Растет число учителей и наставников, представляемых к государственным наградам. Резко сократилась также излишняя бумажная отчетность.

Подумайте сами, разве мы могли представить себе такие преобразования всего четыре года назад?

Благодаря вниманию, уделяемому в обществе педагогам и наставникам, в школы вернулись почти 15 тысяч учителей-мужчин. Вместе с тем следует отметить, что мы еще не достигли намеченных результатов. В настоящее время около 70 процентов учителей в системе народного образования – женщины.

Все мы, мысленно возвращаясь в школьные годы, прежде всего вспоминаем требовательных и добрых классных руководителей. Каждый наш шаг в школе был в поле зрения и заботы классного руководителя. Именно они дали нам первое напутствие во взрослую жизнь.

В этой связи мы рассматриваем меры по достойному стимулированию нелегкого и ответственного труда классных руководителей. В частности, с 1 октября 2020 года в полтора раза увеличится размер надбавки 242 тысячам классных руководителей. На эти цели ежегодно будут направлены дополнительные средства в объеме более 400 миллиардов сумов.

Впервые в соответствии с выше названным Указом 14 классных руководителей награждены орденами и медалями нашей страны.

С целью развития педагогических и психологических навыков учителей в региональных институтах повышения квалификации при Министерстве народного образования необходимо организовать отдельные курсы по подготовке классных руководителей.

Отрадно, что сегодня в нашем обществе восстанавливаются честь и достоинство, авторитет учителей и наставников. Особо следует отметить, что это остается нашей важнейшей и актуальной задачей, и хотелось бы, чтобы ее осуществление стало делом всего общества.

Насколько глубокие знания мы будем давать детям в школе, настолько быстро будут развиваться отрасли нашей экономики, основанные на высоких технологиях, решаться социальные проблемы. С этой точки зрения, если я скажу, что Новый Узбекистан начинается с порога школы, то, уверен, весь наш народ согласится с этим.

Уважаемые участники собрания!

С учетом будущего развития страны и в целях повышения авторитета и влияния учителей и наставников в нашей жизни предлагаю законодательно закрепить их статус. Законом должны гарантироваться создание всех необходимых условий для полной реализации их потенциала в процессе обучения учащихся, а также меры по их социальной, правовой, материальной поддержке. В частности, необходимо четко определить статус директора школы, его заместителя, классного руководителя, учителя.

Следует полностью пересмотреть критерии выплаты надбавок учителям, их стимулирования. Действительно, на практике данный вопрос остается очень сложным и требует излишней бумажной волокиты. Думаю, целесообразно пересмотреть и отменить большинство устаревших подзаконных актов в сфере.

Необходимо твердо закрепить, что права учителя защищены государством, незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность, привлечение к иным работам может стать основанием для привлечения к ответственности.

В законе также следует определить требования к директору школы, его основные задачи и критерии оценки деятельности, порядок подотчетности.

Должность директора школы на конкурсной основе сможет занять только тот кандидат, который будет иметь самую лучшую программу развития этого учебного заведения на ближайшие 5 лет. Директор школы в конце каждого года представляет в местный Кенгаш отчет о результатах выполнения программы, и народные представители дают объективную оценку его деятельности. Вопросы дисциплинарного взыскания по отношению к директору школы и его освобождения от должности также должны согласовываться с местным Кенгашем.

Вместе с тем прошу членов парламента взять под особый контроль систему работы местных Кенгашей со школами и содействовать данному процессу. Было бы целесообразно, чтобы палаты Олий Мажлиса (Т. Нарбаева, Н. Исмоилов) в двухмесячный срок разработали соответствующие меры по дальнейшему усилению взаимодействия с общеобразовательными школами.

В ближайшие два года нам необходимо в 2 раза увеличить затраты на материально-техническое обеспечение школ, полностью оснастить их современным оборудованием и наглядными пособиями.

К сожалению, в настоящее время в сфере не ощущается роль заведующих районными и городскими отделами народного образования, их полномочия в основном ограничиваются контролем за хозяйственной деятельностью и применением мер взыскания. А работа, непосредственно связанная с качеством образования, отошла на второй план. Сама жизнь требует пересмотреть роль этих руководителей в системе и повысить их статус. Теперь заведующие отделами народного образования будут работать как советники хокима по вопросам просвещения, располагаться в здании хокимията и наделяться соответствующими полномочиями.

Как вы посмотрите на предложение о создании отдельного фонда в районах и городах с целью развития сферы образования?

Средства фонда будут направляться на стимулирование активных руководителей образцовых школ, а также методистов отделов народного образования.

Кабинету Министров (Ж. Кучкаров), Министерству финансов (Т.Ишметов) в месячный срок следует подготовить проект постановления об образовании данного фонда и формировании его финансовых источников.

Дорогие друзья!

Вам известно, что в последнее время в нашей стране развитие школьного образования превратилось в общенациональное движение, начался новый этап в реформировании сферы.

Практическим воплощением этого стало возведение за последние два года 77 новых школ общей стоимостью 556 миллиардов сумов. В 1930 школах проведены реконструкция и ремонт. В сельских школах полностью заменяются самодельные печки, существовавшие до сегодняшнего дня. В сотнях школ улучшены системы энергоснабжения, обеспечения питьевой водой, отопления, построены столовые, спортивные залы, другие здания. Около 6 тысяч школ подключены к высокоскоростному Интернету. Вместе с тем открывается широкая дорога системе частного образования. Упрощен порядок выдачи лицензии. За последние три года частных школ стало в 6 раз больше, их общее число на сегодня достигло 140, что, безусловно, заслуживает внимания.

Активно продолжается работа по созданию совершенно новых по содержанию и форме Президентских и творческих школ.

Приняты постановления о развитии обучения по таким предметам, как математика, химия, биология. Соответственно в каждом районе и городе поэтапно будут создаваться школы, специализирующиеся на изучении данных дисциплин. Началом работы стало открытие в нынешнем году 56 школ с математическим и 27 школ с химико-биологическим направлением.

Внедряется сертификация по предметам математика, химия, биология, информационные системы и информатика. В целях расширения системы оценки знаний одаренных учеников и учителей необходимо внедрить сертификацию и по другим основным предметам.

Мы также открыли в Ташкенте специализированную школу по информационно-коммуникационным технологиям имени Мухаммада Хорезми. Для повышения интереса школьников к информационным технологиям и создания условий для подготовки из их числа квалифицированных специалистов в нынешнем году будет открыто 14 школ, в следующем году – 82, в 2022 году – 64, в 2023 году – 45 школ, специализирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, обучением в них мы охватим детей из всех районов и городов страны.

В целях облегчения труда учителей и его рационализации в будущем году мы завершим работу по цифровизации образования и начнем внедрять такие системы, как "Онлайн-школа", "Цифровая безопасная школа", "Электронный учебник", "Электронный дневник". К концу 2020 года уровень подключения школ к широкополосному Интернету будет доведен до 70 процентов, а в дальнейшем все 100 процентов школ будут иметь доступ к глобальной сети. На это будут выделены средства из Государственного бюджета.

Налажена система стимулирования победителей предметных олимпиад и их учителей. Ранее победителям, завоевавшим золотую или серебряную медаль, и их учителям в лучшем случае вручали почетную грамоту. Теперь они поощряются премиями в миллионы сумов. Особо хочу отметить, что эта система стимулирования уже дает позитивные результаты.

Отрадно, что несмотря на условия пандемии наша молодежь принимает активное участие в международных предметных олимпиадах и занимает призовые места. В частности, в нынешнем году на олимпиадах 28 наших одаренных учащихся завоевали 2 золотые, 8 серебряных, 15 бронзовых медалей и 3 диплома.

Чтобы поднять эту работу на качественно новый уровень, необходимо усилить деятельность по предметным олимпиадам Департамента по работе с одаренной молодежью при Министерстве народного образования и определить первого заместителя министра ответственным за данный вопрос.

Президентские и творческие школы, созданные с целью формирования совершенно новой системы в сфере образования, также должны стать образцом для всех общеобразовательных школ. К сожалению, в этом отношении не чувствуется инициативности со стороны Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ (С.Бобоходжаев).

Вместе с тем для достижения намеченных целей необходимо повысить и ответственность школ. Это – веление времени. Сегодняшняя стремительно меняющаяся жизнь требует от каждого из нас постоянного поиска, инициативной работы.

В то же время во многих школах даже 10 процентов выпускников не могут поступить в вузы, родители вынуждены нанимать репетиторов и платить деньги за подготовку детей к дальнейшей учебе.

Возникает вопрос: почему репетитор справляется с задачей всего за два года, а школы, обучая детей в течение 11 лет, не могут достичь таких результатов?

Думаю, эти вопросы должны волновать каждый школьный коллектив, каждого директора и добросовестного педагога.

Теперь школа будет подотчетна общественности. Ее выпускник должен или поступить в высшее учебное заведение, или еще в школе обрести профессию. Именно на основе этих критериев будет оцениваться деятельность коллектива школы и ее директора.

Сегодня каждый учитель, воспитатель, преподаватель вуза обязан обладать глубокими знаниями и широким мировоззрением, активно овладевать последними достижениями науки, образования и внедрять их в учебный процесс, одним словом, должен быть передовым представителем нашего времени и общества.

Дети, получившие образование у таких педагогов, вырастут поколением, способным построить прекрасное будущее Узбекистана, о котором все мы мечтаем. Однако для этого нам необходимо решить проблемы, существующие в системе образования.

Справедливые нарекания вызывают сложно составленные методики преподавания точных и естественных наук, отсутствие в них связи теории с практикой, последовательности учебных программ, неудовлетворительное содержание и качество учебников. Действующие образовательные стандарты и учебные программы в основном направлены на подготовку учащегося к очередному этапу обучения, в то же время без внимания оставлен вопрос развития у него свободного мышления, подготовки к самостоятельной жизни. Для устранения подобных недостатков необходимо с участием зарубежных экспертов и опытных учителей разработать проект Национальной программы общего образования и в течение текущего учебного года апробировать ее в научно-исследовательских и образовательных учреждениях.

В общеобразовательных школах отсутствует система опытно-экспериментальной проверки учебников, учебно-методических сборников и их экспертизы при участии зарубежных специалистов. Актуальным остается вопрос упорядочения процесса разработки и издания школьных учебников.

В этой связи на основе современных требований нужно коренным образом пересмотреть и усовершенствовать деятельность Республиканского центра образования. Заместителю Премьер-министра (Б.Мусаев) необходимо взять под личный контроль координацию работы центра и его деятельность.

Следует внедрить систему выявления интересов и способностей детей еще в начальной школе и последующего их обучения в специализированных классах. Для этого Министерству народного образования, Государственной инспекции по контролю за качеством образования начиная со следующего учебного года надо внедрить в практику подобный отбор и направление выпускников 4-х классов на обучение по целевым предметам.

В настоящее время уровень обеспеченности общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами с высшим образованием составляет 87 процентов. Во многих школах, особенно в отдаленной местности, не хватает квалифицированных учителей по ряду предметов. В связи с этим вопрос подготовки педагогических кадров всегда должен оставаться в центре нашего внимания.

Руководителям Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента необходимо вплотную работать с действующими на их территориях педагогическими университетами и институтами. В том числе под личным контролем руководителей регионов должны находиться вопросы предоставления ипотечных и потребительских кредитов профессорам и преподавателям вузов, укрепления их здоровья, организации отдыха в санаториях и на курортах. Мы уделяем внимание всем специалистам на местах, будь то фермеры или инженеры, представители других профессий, у многих организаций есть те, кто берет их под свою опеку и оказывает поддержку. Не имеют ее только учителя, педагогические вузы.

Еще раз повторю: теперь этим вопросом будут заниматься лично хокимы.

Сегодня решающее значение приобретает постоянное повышение уровня знаний и навыков работников всех сфер. В то же время система переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров не отвечает современным требованиям.

При Министерстве народного образования действует Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени Абдуллы Авлони. К большому сожалению, он не оправдывает присвоенного ему высокого имени. Мы вынуждены признать, что важные идеи, выдвинутые и успешно реализованные великим просветителем, вопросы разработки современных образовательных методик не находят практического воплощения в деятельности института.

Нам необходимо критически пересмотреть всю систему повышения квалификации директоров и учителей школ. В связи с этим требуется кардинально реорганизовать деятельность института имени Абдуллы Авлони.

Данное образовательное учреждение совместно с региональными педагогическими университетами и институтами должно уделить особое внимание повышению квалификации заведующих отделами народного образования и директоров школ, созданию современных методик преподавания, а также вопросам дистанционного обучения.

Для создания в сфере конкуренции настало время привлечь в систему переподготовки и повышения квалификации негосударственные образовательные учреждения. Затраты на такое обучение будут выделяться из Государственного бюджета.

Необходимо предусмотреть отмену требования обязательного повышения квалификации для тех учителей, деятельность которых служит примером, и оценивать ее непосредственно по уровню знаний учащихся. Педагогам, ученики которых стали победителями международных предметных олимпиад, следует без лишних формальностей присваивать высшую квалификационную категорию.

Будет внедрен новый механизм переподготовки и повышения квалификации работников системы народного образования. Теперь учителя не станут тратить время на поездки в центры повышения квалификации, у них появится возможность дистанционного развития профессиональных навыков. Также будет организована система по принципу "наставник – ученик", способствующая повышению качества образования и оказывающая практическую помощь в постоянном профессиональном развитии учителей. Эта деятельность будет достойно стимулироваться.

В целях восполнения нехватки в школах преподавателей по таким предметам, как информатика, химия, иностранные языки, намечено организовать краткосрочные курсы для молодежи, обучающейся в вузах непедагогического направления.

Говоря о повышении уровня знаний и квалификации учителей и наставников, думаю, необходимо остановиться еще на одном вопросе, который приобретает все большую актуальность для нашего общества.

Скажите, откуда учитель получает методическую помощь для работы над собой, приумножения своих знаний и навыков? Естественно, из книг, пособий, касающихся сферы, специальных педагогических изданий.

К сожалению, в последние годы, избавившись от "принудительной подписки", мы остались и без добровольной подписки. Вследствие этого учителя школ и преподаватели вузов потеряли возможность читать необходимые им газеты и журналы. Мы пришли к такому печальному итогу, что некоторые руководители даже начали хвастаться тем, что не читают газет.

Как известно, Япония считается одной из ведущих стран с высокоразвитыми компьютерными технологиями. Вместе с тем в этой стране газеты издаются 3-4-миллионными тиражами.

Хочу подчеркнуть, что наряду с радио, телевидением, Интернетом важную роль в нашей жизни играют и печатные издания.

Сегодня серьезной проблемой стала их доставка в образовательные учреждения, учителям и преподавателям. Абсолютно не соответствует современным требованиям система распространения печатных изданий и почтовая служба.

В этой связи Кабинету Министров поручается разработать в месячный срок и реализовать меры по поддержке деятельности печатных изданий, в частности, обеспечить школы и вузы необходимыми для педагогической работы изданиями, пополнить их библиотеки учебной и художественной литературой.

В рамках реализации Пяти инициатив проводится эффективная работа по выявлению способностей учеников, организации их содержательного досуга. В центре нашего внимания должно оставаться продолжение практической работы в этом направлении, дальнейшее развитие деятельности кружков, особенно по музыке и искусству, информационным технологиям, и спортивных секций, усиление работы по их оснащению необходимыми средствами и инвентарем.

Всем нам известно, что сегодня, в период глобализации, особенно актуальное значение приобретает усиление в обществе национальной идеи и духовно-нравственного иммунитета, защита молодого поколения от негативного влияния вредоносных идей и различных вызовов, воспитание гармонично развитой, преданной Родине, обладающей самостоятельным мышлением и твердой волей молодежи. Именно с этой целью впервые в общеобразовательных школах вводится предмет "Воспитание".

Произведение Абдуллы Авлони "Туркий "Гулистон" ёхуд ахлок" ("Тюркский "Гулистан" или поведение"), созданное на основе многовековых ценностей нашего народа, и сегодня не утратило своего значения как уникальное пособие по воспитанию. Такие важнейшие произведения необходимо эффективно использовать при разработке теоретических основ предмета "Воспитание".

Как вы знаете, на состоявшемся год назад селекторном совещании мы определили развитие народного образования как общенациональную цель и общенародное движение. В рамках этого движения руководители всех уровней и их заместители взяли шефство над школами. Хокимы некоторое время вроде бы ходили по школам, что даже демонстрировалось по телевидению. Но на этом все и закончилось, школы были забыты.

Хочу еще раз повторить: завтра уже сама жизнь не будет воспринимать руководителя, который сегодня не бывает в школе, не живет заботой о ней и о молодом поколении.

В настоящее время серьезные институциональные реформы проводятся в сельском хозяйстве. Создаются условия, при которых хокимы теперь могут только 10-15 процентов своего рабочего времени заниматься вопросами сельского хозяйства. А все остальное время они должны отдавать решению социальных проблем, прежде всего развитию образования и воспитания, духовности.

К слову, каждый хоким или его заместитель поименно знает всех фермеров. Но знают ли они директоров школ, лучших классных руководителей и учителей? Кого из хокимов сегодня мы может считать в этом плане примером? К сожалению, ответа нет.

Хоким каждой области, района, города один день в неделю обязан посвящать школе.

Проблемы школы мы должны рассматривать как первоочередные. Школа – это не только место обучения, она призвана стать для всех нас очагом высокой духовности, где подрастающее поколение с детства обучается основам наук и азам профессии.

Вы все знаете о том, что с нынешнего учебного года в системе профессионального образования функционирует сеть учебных заведений нового типа. В ближайшее время начнут действовать 725 таких учреждений профессионального образования – профессиональные школы, колледжи и техникумы. Более 200 тысяч молодых людей будут заниматься здесь по учебным программам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Министерству высшего и среднего специального образования следует разработать программу по подготовке кадров в соответствии с требованиями международного рынка труда, улучшению содержания и качества профессионального образования. А руководителям регионов стоит серьезно задуматься об обеспечении достойной работой выпускников – молодых специалистов.

Дорогие соотечественники!

Сегодня ведущие высшие учебные заведения мира являются одновременно крупными научными центрами. Исходя из этого мы проводим реформы в системе высшего образования страны. Открываем новые вузы, филиалы известных зарубежных университетов.

Так, за последние четыре года открыто 47 новых высших учебных заведений, в том числе филиалов иностранных университетов, общее число вузов в стране сегодня составляет 125.

На основе системы государственно-частного партнерства налаживается деятельность негосударственных высших учебных заведений. Изучив мнения населения, мы восстановили формы вечернего и заочного образования, увеличиваются квоты приема. Уровень охвата выпускников школ высшим образованием вырос с 9 процентов в 2016 году до 25 процентов в 2020 году, и нам необходимо продолжить работу в этом направлении.

Создан механизм, обеспечивающий повышение квалификации и стажировку профессоров и преподавателей в зарубежных вузах и научно-исследовательских институтах. Размер их ежемесячной заработной платы по сравнению с 2018 годом увеличился в среднем в 2,5 раза. Начиная с нынешнего года 10 вузов перешли на самофинансирование.

Вместе с тем следует отметить, что в сфере высшего образования сохраняется ряд проблем. В чем они заключаются? Какие меры нужны для их устранения?

Прежде всего в сфере медленно идет развитие государственно-частного партнерства, организация негосударственных высших учебных заведений, особенно в регионах.

Например, в Ферганской области создаются вузы в сотрудничестве с Кореей, в Хорезмской – совместно с Малайзией. Почему такая работа не проводится и в других областях?

Также следует признать, что уровень знаний и квалификации многих выпускников не отвечает требованиям рынка труда. В образовательных учреждениях на местах крайне низкий уровень внедрения результатов инновационной и научной деятельности. Доля преподавателей, имеющих научную степень, составляет в сфере в среднем 37 процентов. Такой показатель не может нас удовлетворить. А в регионах он еще ниже.

Низким также остается уровень оснащенности научных лабораторий вузов, использование информационно-коммуникационных технологий.

Сегодня, в период пандемии, стало особенно очевидным, что у нас недостаточно научных знаний в области здравоохранения, как и в других сферах. Все мы должны сделать из этого соответствующие выводы.

Задача системы высшего образования заключается не только в обучении студентов. Наши университеты и институты должны вести активную научную деятельность, привлекать молодежь к научным исследованиям, реализации крупных проектов. В целях дальнейшего развития науки в высших учебных заведениях необходимо в 3 раза увеличить количество проектов, реализуемых в рамках научно-технических программ, и в 4 раза – квоту приема в докторантуру.

Сегодня все мы свидетели того, что развитие "цифровой экономики" является самым актуальным вопросом в мире. Нашей экономике необходимы современные специалисты, обладающие широкими знаниями и квалификацией в сфере информационных технологий, способные их эффективно использовать. Глубоко осознавая важность данного вопроса, мы должны стремиться к достижению этих целей.

Если сегодня мы не станем заниматься этой работой, завтра будет поздно.

Кабинету Министров необходимо разработать отдельную программу по выполнению этих приоритетных задач.

Уважаемые друзья!

Как вы помните, 30 декабря 2016 года состоялась наша встреча с академиками. Это была моя первая встреча в качестве главы государства.

В тот период Академия наук была окутана проблемами, последние выборы проводились в 1995 году. В результате за прошедший период число академиков сократилось в 2 раза, их осталось всего 63.

Мы приняли необходимые практические меры, чтобы вывести академию из, если можно так выразиться, реанимационного состояния и вернуть к здоровой, полнокровной деятельности. Были избраны 32 новых академика, налажена система финансирования Академии наук из Государственного бюджета. Восстановлена деятельность ряда научно-исследовательских институтов и центров. Так, 40 научных лабораторий оснащено современным оборудованием. На эти цели только институтам Академии наук было выделено около 300 миллиардов сумов.

Мы стремимся кардинально повысить роль и значение науки в нашем обществе, расширить условия и возможности для ученых и исследователей. В то же время необходимо отметить, что определенные на той встрече многие задачи и поручения не утратили актуальности, и все мы несем ответственность за их полную реализацию.

Академии наук, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству инновационного развития необходимо в месячный срок представить проект Концепции развития научной сферы в Узбекистане до 2030 года.

Убежден, что наши уважаемые ученые, достойно продолжая традиции великих предков, превратят науку в драйвер развития страны, и сделанные ими важные открытия послужат национальному прогрессу.

Уважаемые соотечественники!

Все мы знаем, что пока не изменится сознание, мировоззрение людей, не изменится и общество. Без преобразований в обществе не будет и других позитивных результатов, не будет прогресса.

Несомненно, главная сила, меняющая мышление и мировоззрение человека – это прежде всего учителя и наставники, преподаватели вузов, деятели науки, культуры, литературы и искусства.

Нашему обществу нужны новое мышление и новые идеи, самое главное, кадры новой формации, способные осуществлять реформы.

Безусловно, благодаря огромному труду нашего народа, самоотверженности учителей и наставников проведена большая работа по коренной модернизации системы образования. Но все мы понимаем, что это лишь первые шаги на пути к достижению большой цели.

Все мы являемся свидетелями того, как быстро меняется время и выдвигает все новые актуальные и сложные задачи наряду с другими сферами и перед системой образования. Мы должны создать конкурентоспособную в мире национальную систему образования. С этой целью в центре нашего постоянного внимания и впредь будут находиться укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала образовательных учреждений, совершенствование учебников и учебных пособий на основе современных требований, оптимизация учебных программ и стандартов, поэтапное увеличение заработной платы работников сферы, достойная оценка их нелегкого труда.

Сегодня я прежде всего хочу обратиться к работникам сферы образования, ко всем соотечественникам: дорогие друзья, если мы будем искренне стремиться, слаженно и решительно действовать, то сможем достичь самых высоких рубежей. Мы – народ, имеющий древнюю историю и богатую культуру, обладающий большим духовным потенциалом. У нас в крови стремление к наукам, оно заложено в наших генах.

Все мы прекрасно понимаем, что создание фундамента нового Ренессанса – это дело даже не нескольких лет. Для этого необходимы сотни, тысячи талантливых кадров, самоотверженных личностей.

Таланту, дарованному Всевышним, нужна забота, если вовремя не создать условия, любой талант может угаснуть. Это мы хорошо осознаем.

Давайте вспомним эпоху Темуридов, Газнавиев, Хорезмшахов, Навои. Если бы в то время государство не оказывало внимание и покровительство, не сформировалась бы творческая среда, не смог бы так ярко и на таком высоком уровне проявиться гений великих предков.

Сегодня наше государство направляет все силы и средства на развитие сферы науки, образования и воспитания, культуры. Мы будем создавать для этого все необходимые условия.

Может быть, кто-то подумает – к чему говорить об этом во время пандемии? Тот, кто так узко смотрит на жизнь, ошибается. Не сегодня-завтра пандемия коронавируса уйдет в прошлое.

В марте, когда только началось распространение заболевания, мы поставили перед собой задачу – достойно преодолеть это испытание и стать еще сильнее. Сегодня мы последовательно идем к этой цели. Как и наши великие предки, мы должны ставить перед собой масштабные, амбициозные задачи и использовать все возможности для их эффективной реализации.

Пользуясь случаем, считаю уместным обратить ваше внимание на одну мысль, высказанную мной в Послании Олий Мажлису в начале года:

"Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний".

Действительно, новая эпоха Возрождения, фундамент которой мы закладываем с чистыми помыслами и большими надеждами, будет способствовать созданию в стране такого огромного богатства, обеспечению достойной жизни народа и формированию бесценного наследия для будущих поколений.

Уверен, что, опираясь на огромный интеллектуальный и духовный потенциал, мощь и благородные качества нашего народа, мы обязательно достигнем своих великих целей.

Дорогие учителя и наставники!

В строительстве нового Узбекистана – благополучной и процветающей демократической страны, вы, уважаемые учителя, профессора и преподаватели, являетесь моими единомышленниками и самой важной опорой.

Как Президент считаю своим священным долгом создание всех необходимых условий для поддержки и развития вашей деятельности, имеющей исключительное значение, обеспечения вашего достойного труда и жизни.

Еще раз искренне поздравляю вас с замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, успехов в вашей благородной и ответственной деятельности, мира и счастья вашим семьям.

Пусть всегда вам сопутствуют любовь и уважение ваших детей и учеников, всего нашего народа!

Спасибо за внимание.

УЗИНФОРМ