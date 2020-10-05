Погода в Узбекистане на 6 октября

Погода в Узбекистане на 6 октября05.10.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, по предгорным и горным районам местами дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.
УЗИНФОРМ