



Глава Узбекистана поздравил таджикского коллегу



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе состоявшейся беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (ему исполнилось 68 лет), а также стороны обсудили ключевые аспекты межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах борьбы с коронавирусом, бизнеса, инвестиций и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи