Погода в Узбекистане на 7 октября

Погода в Узбекистане на 7 октября06.10.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 19-21°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 1-3° мороза, днем 15-20°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4° мороза-1° тепла, днем 6-11° тепла.
УЗИНФОРМ