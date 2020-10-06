



Погода в Узбекистане на 7 октября



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 19-21°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 1-3° мороза, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4° мороза-1° тепла, днем 6-11° тепла.

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