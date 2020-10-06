



Проведен разговор президентов Узбекистана и Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев повел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения и борьбы с коронавирусом, бизнеса, инвестиций и других, обмена мнениями по международной и региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи