В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию в Кыргызстане

В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию в Кыргызстане07.10.2020 12:06
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление, касающееся сложившейся ситуации с протестами после парламентских выборов в Кыргызстане.
В нем говорится:
"В Республике Узбекистан вызывают серьёзную обеспокоенность развитие событий и складывающаяся напряжённая обстановка в Кыргызской Республике.
Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнёр, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны.
Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества.
Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии.
В это непростое время мы в Узбекистане готовы оказать всемерную поддержку братскому народу Кыргызстана, с которым нас крепко связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности".
УЗИНФОРМ