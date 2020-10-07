



В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию в Кыргызстане



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана выпустило заявление, касающееся сложившейся ситуации с протестами после парламентских выборов в Кыргызстане. В нем говорится: "В Республике Узбекистан вызывают серьёзную обеспокоенность развитие событий и складывающаяся напряжённая обстановка в Кыргызской Республике.



Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнёр, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны.



Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества.



Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии.



В это непростое время мы в Узбекистане готовы оказать всемерную поддержку братскому народу Кыргызстана, с которым нас крепко связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи