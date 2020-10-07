Глава Узбекистана поздравил Владимира Путина

Глава Узбекистана поздравил Владимира Путина07.10.2020 18:16
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы глава государства поздравил российского лидера с днем рождения (Владимиру Путину исполнилось 68 лет), а также стороны обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования, культуры, бизнеса и инвестиций.
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