



Погода в Узбекистане на 9 октября



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° ороза-2° тепла, днем 10-15°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-8° тепла, днем 10-15°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 6-11° тепла.

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