



Главы Узбекистана и Таджикистана провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа глав двух государств была организована с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня по всему спектру направлений, обмена мнениями по проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, рассмотрения графика предстоящих совместных мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи