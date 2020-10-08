Главы Узбекистана и Таджикистана провели разговор по телефону

Главы Узбекистана и Таджикистана провели разговор по телефону08.10.2020 06:23
ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Беседа глав двух государств была организована с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня по всему спектру направлений, обмена мнениями по проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, рассмотрения графика предстоящих совместных мероприятий.
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