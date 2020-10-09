



Состоялась беседа глав Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе беседы главы двух стран обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей, а также ситуацию в Кыргызстане, где продолжаются народные волнения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи