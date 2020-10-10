Главы стран Центральной Азии выпустили заявление о событиях в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября Президенты Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана выпустили совместное заявление, касающееся ситуации, сложившейся в Кыргызской Республике, где продолжаются народные волнения после объявления итогов парламентских выборов в стране.

В нем говорится:

"Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность.

Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране.

Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.

Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений.

Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию".

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