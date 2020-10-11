МИД Узбекистана посетил новый посол Пакистана

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Сайидом Али Асадом Гилани.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, энергетики, по линии парламента.

До Сайида Али Асада Гилани послом Пакистана в Ташкенте с августа 2017 года являлся Ирфан Юсуф Шами.

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