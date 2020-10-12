



Проведен разговор президентов Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе состоявшейся беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с победой на прошедших накануне в Таджикистане президентских выборах, пожелал ему больших успехов в деятельности. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи