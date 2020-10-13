Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 61534 инфицированных

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 61 тысячу 534 человека. Число умерших от COVID-19 составило 510 человек. Выздоровели 58 тысяч 427 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 57-е место в мире.

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