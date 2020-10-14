Узбекистан войдет в число членов Совета ООН по правам человека на три года

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были проведены выборы 15 членов СПЧ на период 2021-2023 годы.

В ходе церемонии за избрание Узбекистана в СПЧ проголосовало 169 государств.

Узбекистан выдвинул свою кандидатуру в данный орган впервые. Членство начнется с 1 января будущего года.

УЗИНФОРМ