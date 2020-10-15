



Посол Индии посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Маниш Прабхат, который вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову. Далее стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-индийских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, медицины и здравоохранения, инноваций, туризма. С 2019 года главой дипмиссии Индии в Ташкенте работал Сантош Джа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи