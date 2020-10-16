Главы МИД Центральной Азии и России обсудили ключевые вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции 3-м заседании глав МИД государств Центральной Азии и России ("ЦА5+Россия") наряду с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также России.

Главными темами переговоров стали вопросы дальнейшего развития сотрудничества стран региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, миграции, обеспечения безопасности, экологии и охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, а также оказания поддержки Афганистану.

По итогам мероприятия было принято "Заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества".

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