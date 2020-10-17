



Глава государства аккредитовал зарубежных послов



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в резиденции Куксарой церемонию принятия верительных грамот вновь назначенных послов иностранных государств. В частности, в церемонии приняли участие послы Объединенных Арабских Эмиратов Саид аль-Камзи, Исламской Республики Иран Хамид Найрободи, Украины Николай Дорошенко, Итальянской Республики Агостино Пинна, Государства Израиль Зеавит Бен Хиллел, Исламской Республики Пакистан Саид Али Асад Гилони и Республики Индия Маниш Прабхат. Глава государства поздравил глав дипломатических миссий с назначением на высокую должность, рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи