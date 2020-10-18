Глава государства посетил стройплощадку технологического парка в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по столице.

В частности, глава государства посетил строительную площадку Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, где ознакомился с ходом строительства и в режиме видеоконференции пообщался с учащимися специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми и IT-центра Бозатауского района Каракалпакстана, которые представили свои программные продукты.

Проект строительства IT-парка предполагает возведение 17 корпусов, в том числе 20-25-этажные офисных зданий, 22-этажной гостиницы, университета, конференц-зала, коворкинг-центра и других объектов. Строительство было начато в ноябре прошлого года.

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