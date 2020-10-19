Статистика заболеваемости COVID-19 в Узбекистане: 63430 инфицированных

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 63 тысячи 430 человек. Число умерших от COVID-19 составило 529 человек. Выздоровели 60 тысяч 401 человек.

Таким образом, по числу инфицированных Узбекистан на сегодня занимает 59-е место в мире.

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