



Президент Узбекистана провел встречу с главой Центкома США



ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с командующим Центральным командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Кеннетом Маккензи, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом во главе представительной делегации. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и США в сфере обеспечения безопасности, рассмотрели пути разрешения афганской проблематики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи