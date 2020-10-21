



Погода в Узбекистане на 22 октября



ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 15-17°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам местами возможен дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи