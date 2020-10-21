Погода в Узбекистане на 22 октября

Погода в Узбекистане на 22 октября21.10.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 15-17°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, по предгорным и горным районам местами возможен дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ