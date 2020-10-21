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Голосование проводилось 16.06.2020 - 16.07.2020

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 14.5% (11)  - Отрицательно
 11.8% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Президент поздравил граждан
21.10.2020 11:24

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня узбекского языка.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с сегодняшним замечательным праздником узбекского языка.

Все мы хорошо помним, что принятие в нашей стране 21 октября 1989 года в сложной общественно-политической обстановке Закона "О государственном языке" стало важным шагом на пути к обретению национальной независимости.

Как вам известно, учитывая пожелания нашей общественности, народа, в прошлом году мы приняли закон об установлении этой исторической даты Днем праздника узбекского языка. Уверен, что этот праздник, который сегодня впервые широко отмечается в стране, займет прочное и достойное место в нашей жизни.

Уважаемые друзья!

Жизнеутверждающая сила нашего национального языка служит для нас важной опорой в построении нового Узбекистана, формировании фундамента нового Ренессанса.

Забота о развитии и будущем родного языка, который, бережно сохраняя на протяжении многих веков, передали нам наши предки, означает заботу о росте национального самосознания, духовном совершенствовании. Ведь авторитет государственного языка, уважение к нему – это уважение к народу, авторитет всего общества.

Тот факт, что сегодня на узбекском языке говорят около 50 миллионов человек, свидетельствует о том, что он становится одним из распространенных языков в мире.

В то же время создаются необходимые условия для развития культуры, языка и традиций всех наций и народностей, представители которых проживают в нашей стране. В этих целях действует около 140 национальных культурных центров в разных регионах республики. Учебные заведения и средства массовой информации страны наряду с узбекским языком осуществляют свою деятельность также на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском и туркменском языках. Растет число специализированных образовательных учреждений с углубленным изучением иностранных языков, а также тех, где обучение ведется на иностранных языках.

Сегодня узбекский язык и литература изучаются в 65 вузах за рубежом, все больше иностранных ученых ведут свои исследования в этой области.

На днях в Исламской Республике Афганистан впервые на государственном уровне отметили как День праздника узбекского языка, что с большим воодушевлением было воспринято общественностью Узбекистана, всем нашим народом.

Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить искреннюю благодарность руководству братского Афганистана за придание узбекскому языку статуса официального, оказываемое ему большое внимание и уважение. От имени нашего народа сердечно поздравляю с этим прекрасным праздником всех представителей нашей нации, живущих на древней афганской земле.

Уважаемые соотечественники!

Перед нами стоят большие и ответственные задачи по развитию в стране узбекского языка на основе современных требований, дальнейшему укреплению его роли и авторитета как государственного языка.

С этой целью подготовлены проекты Закона "О государственном языке" в новой редакции и, в соответствии с этим, закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, оба они внесены на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Как вам известно, вчера был подписан Указ Президента "О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране".

Указом определены стратегические цели, приоритетные направления и задачи, этапы дальнейшего развития узбекского языка и языковой политики, в том числе кардинальное повышение авторитета узбекского языка в нашем обществе и на международной арене, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения национальных ценностей и традиций, обеспечение полномасштабного внедрения государственного языка в стране, сохранение и развитие языков наций и народностей, представители которых проживают в Узбекистане, создание условий для изучения узбекского языка в качестве государственного. 

Для обеспечения исполнения указа нам необходимо усилить начатую работу по ведению на государственном языке всего делопроизводства в сферах государственного управления, современных, инновационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, в области юриспруденции, дипломатии, медицины, а также в деятельности правоохранительных органов и военных ведомств.

Особого внимания заслуживает то, что живущие в Узбекистане единой и дружной семьей представители разных наций и народностей также проявляют большой интерес и желание изучать узбекский язык.

Для осуществления этих благих устремлений наших граждан большое значение имеет усиление мотивации изучения узбекского языка, создание специальных учебников, словарей и учебных пособий, видео- и аудиоматериалов, широкое внедрение современных методик обучения.

Как известно, в сегодняшнем мире глобализации возрастает взаимовлияние языков, в том числе масштабы и темпы заимствования иностранных слов. К сожалению, надо признать, что в нашей стране данный процесс происходит стихийно и не основывается на научном подходе, в связи с этим нам необходимо принять действенные меры для изменения сложившейся ситуации.

Нам следует активно работать над налаживанием тесного сотрудничества с зарубежными университетами и центрами, где узбекский язык преподается как отдельный предмет, и созданием для них учебной литературы.

Необходимо последовательно продолжить реализацию мер по переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой литературы и лучших образцов узбекской литературы – на иностранных языках. Следует усилить работу по развитию  творческих школ в этой сфере, подготовке высококвалифицированных литературных переводчиков и других профильных специалистов.

На системной основе нужно продолжить начатую в стране работу по выпуску таких книжных серий, как "Памятники узбекского народного творчества", "Шедевры каракалпакской литературы", "Моя первая книга", "Шедевры мировой литературы".

Предстоит также решить ряд важных и актуальных задач с целью обеспечения узбекскому языку достойного места в международном информационном пространстве, в частности, в сети Интернет, создания новых компьютерных программ на нашем родном языке.

Подписанное в преддверии сегодняшнего праздника  постановление "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" стало логическим продолжением наших практических действий по дальнейшему развитию узбекского языка и литературы, нашей национальной культуры.

Дорогие друзья!

Как говорил выдающийся просветитель Абдулла Авлони, родной язык – это великая сила, возвышающая дух нации.

Действительно, любовь и преданность Родине начинаются с любви и преданности родному языку.

Уверен, что такой подход и отношение к родному языку станут жизненным кредо для каждого нашего соотечественника, и примером для всех нас в этом будут наша уважаемая интеллигенция, активная молодежь, представители общественности.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем праздника узбекского языка.

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть всегда растут слава и авторитет нашего родного узбекского языка!".

УЗИНФОРМ

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