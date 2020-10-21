Правительственная делегация Узбекистана отправилась в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября правительственная делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым отправилась с визитом в Исламскую Республику Афганистан.

Визит в Кабул предпринят с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов ИРА по вопросам развития узбекско-афганского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, развития инфраструктуры, финансов и других.

В частности, состоялись встречи делегации с Президентом ИРА Мохаммадов Ашрафом Гани, министром иностранных дел Мухаммадом Ханифом Атмаром.

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