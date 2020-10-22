



Главы МИД Узбекистана и Пакистана провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор со своим коллегой, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши. В ходе беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанского сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и связи, обеспечения безопасности, взаимодействия по линии международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи