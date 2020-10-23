



Погода в Узбекистане на 24 октября



ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 3° мороза, днем 12-17°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с,. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по предгорным и горным районам местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи