Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Швеции

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября замминистра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов провел переговоры в формате видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция (с резиденцией в Стокгольме) Ингрид Терсман и руководителем рабочей группы шведского председательства в ОБСЕ послом Петрой Лэрке.

В ходе мероприятия стороны рассмотрели ход реализации существующих договоренностей и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ЕС и ОБСЕ.

УЗИНФОРМ